Байден не смог убедить сенаторов отказаться от планов по сокращению помощи экономике

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Президенту США Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис не удалось убедить сенаторов-республиканцев отказаться от предложения о снижении пакета поддержки экономики - "плана спасения", сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Встреча Байдена и Харрис с группой сенаторов состоялась в Белом доме, Псаки охарактеризовала ее как "содержательную и продуктивную".

В то же время она заявила: "Хотя были области согласия, президент подтвердил свое мнение о том, что Конгресс должен реагировать смело и срочно, и отметил многие области, которые предложение сенаторов-республиканцев не затрагивает".

Ранее республиканцы выступили с инициативой о сокращении пакета помощи с $1,9 трлн до $600 млрд.

Псаки отметила, что президент "выразил надежду, что группа сможет продолжить обсуждение путей укрепления американского плана спасения по мере его продвижения вперед и найти точки соприкосновения".

"Однако он повторил, что не ослабит работу по этим срочным мерам реагирования на кризис и не согласится на пакет мер, который не соответствует текущему моменту", - подчеркнула она.