США подтвердили готовность поставлять летальное оружие Киеву

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявил о готовности новой американской администрации развивать экономическую и военную поддержку Украины, включая предоставление летального оружия, сообщил украинский МИД.

"Энтони Блинкен заверил Дмитрия Кулебу в готовности новой администрации США развивать прочную экономическую и военную поддержку Украины, включая предоставление летального оружия", - говорится в сообщении министерства во вторник.

В нем отмечается, что "стороны уделили особое внимание совместным усилиям по противодействию гибридным угрозам и дезинформации".

Собеседники обсудили перспективы контактов на всех уровнях, включая самый высокий, и подтвердили взаимное приглашение осуществить рабочие визиты, когда обстоятельства и ограничения пандемии COVID-19 это будут позволять.