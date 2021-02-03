Скончался совладелец казахстанского холдинга ERG Ибрагимов

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Один из основателей и совладелец холдинга Eurasian Resources Group (ERG) Алиджан Ибрагимов скончался на 67 году жизни, говорится в сообщении ERG

По данным СМИ, он заболел коронавирусом в Казахстане, лечение проходил в Бельгии. Однако в компании опровергают информацию о том, что причиной смерти стал коронавирус.

Совместная доля Ибрагимова, Александра Машкевича и Патоха Шодиева в ERG составляет 60%, в том числе Ибрагимов владел 20,7%. Также ему принадлежала доля в АО "Евразийская финансовая компания" (объединяет Евразийский банк и "Страховую компанию "Евразия").

По данным издания "Forbes Казахстан", Ибрагимов занимал 5-е место в списке богатейших людей Казахстана по итогам 2020 года с состоянием $900 млн.

ERG - крупная диверсифицированная компания по разработке природных ресурсов с интегрированными предприятиями в сферах добычи, переработки, энергетики, логистики и маркетинга. ERG владеет горнодобывающей компанией Eurasian Natural Resources Corp., контролирует активы в Казахстане, Европе, Африке и Бразилии и на 40% принадлежит казахстанскому правительству.

"Евразийская группа" осуществляет управление производственными активами ERG на территории Казахстана: "ТНК Казхром", "Алюминий Казахстана", "Соколовско-Сарбайское горно-производственное объединение", Казахстанский электролизный завод, "Евроазиатская энергетическая корпорация", угольное "Шубарколь комир", транспортная группа "ТрансКом".