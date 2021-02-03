Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:58Заразились
на 02.02В России 3 884 730+16 643В мире 103 866 068+453 086

Скончался совладелец казахстанского холдинга ERG Ибрагимов

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Один из основателей и совладелец холдинга Eurasian Resources Group (ERG) Алиджан Ибрагимов скончался на 67 году жизни, говорится в сообщении ERG

По данным СМИ, он заболел коронавирусом в Казахстане, лечение проходил в Бельгии. Однако в компании опровергают информацию о том, что причиной смерти стал коронавирус.

Совместная доля Ибрагимова, Александра Машкевича и Патоха Шодиева в ERG составляет 60%, в том числе Ибрагимов владел 20,7%. Также ему принадлежала доля в АО "Евразийская финансовая компания" (объединяет Евразийский банк и "Страховую компанию "Евразия").

По данным издания "Forbes Казахстан", Ибрагимов занимал 5-е место в списке богатейших людей Казахстана по итогам 2020 года с состоянием $900 млн.

ERG - крупная диверсифицированная компания по разработке природных ресурсов с интегрированными предприятиями в сферах добычи, переработки, энергетики, логистики и маркетинга. ERG владеет горнодобывающей компанией Eurasian Natural Resources Corp., контролирует активы в Казахстане, Европе, Африке и Бразилии и на 40% принадлежит казахстанскому правительству.

"Евразийская группа" осуществляет управление производственными активами ERG на территории Казахстана: "ТНК Казхром", "Алюминий Казахстана", "Соколовско-Сарбайское горно-производственное объединение", Казахстанский электролизный завод, "Евроазиатская энергетическая корпорация", угольное "Шубарколь комир", транспортная группа "ТрансКом".

ERG

Новости

Что случилось этой ночью: среда, 3 февраля

Джефф Безос оставит пост гендиректора Amazon

Байден посетил церемонию прощания с офицером полиции Капитолия

Байден посетил церемонию прощания с офицером полиции Капитолия

Украина начнет прививки вакциной Pfizer

Украина начнет прививки вакциной Pfizer

Собравший для врачей 32 млн фунтов ветеран умер в возрасте ста лет

Собравший для врачей 32 млн фунтов ветеран умер в возрасте ста лет

Сурок из Пенсильвании предсказал еще шесть недель зимы

Сурок из Пенсильвании предсказал еще шесть недель зимы

В Берлине высказались против идеи США снабдить "Северный поток 2" механизмом отключения

В Берлине высказались против идеи США снабдить "Северный поток 2" механизмом отключения

На российского дипломата завели дело за попытку вывезти валюту из Молдавии

Robinhood за несколько дней привлек дополнительный капитал на $3,4 млрд

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');