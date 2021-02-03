Украина ввела санкции против двух авиакомпаний за полеты в Крым

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - По инициативе Службы безопасности Украины в отношении молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA применены санкции за полеты в Крым, который Киев считает своей территорией, оккупированной РФ, сообщает пресс-центр СБУ в среду.

"На основании выявленных нарушений Служба безопасности рекомендовала СНБО (Совету национальной безопасности и обороны - ИФ) применить к указанным компаниям такие санкции как: приостановление исполнения финансовых и экономических обязательств, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, блокирование активов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что санкции должны действовать до "окончания срока временной оккупации Крыма" или до вступления в законную силу решения Европейского суда по правам человека по иску Украины в отношении России о возмещении убытков в связи с "оккупацией полуострова".

Россия присоединила Крым в 2014 году по результатам регионального референдума. Украина итоги плебисцита не признает и считает Крым своей территорией, временно оккупированной Россией. Москва заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, так как полуостров принадлежит ей.