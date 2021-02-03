Жена экс-премьера Белоруссии Румаса опровергла слухи о его задержании

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Бывший премьер-министр Белоруссии Сергей Румас не задержан, как сообщили некоторые телеграм-каналы, он находится в отъезде за границей, рассказала его жена Жанна Румас.

Ранее некоторые белорусские телеграм-каналы сообщили, что были задержаны несколько представителей банковской сферы и бизнеса, а также бывший глава белорусского правительства Сергей Румас (занимал должность премьер-министра в 2018-2020 годах). Предполагается, что задержания проводились в рамках коррупционного дела.

"Сергей Николаевич находится в отъезде за пределами Беларуси", - сообщила Жанна Румас интернет-порталу Tut.by в среду.