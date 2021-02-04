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Три человека погибли при пожаре в инфекционной больнице в Запорожье

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В Запорожской области Украины в ночь на четверг загорелся один из корпусов областной инфекционной больницы, есть погибшие, сообщает ГСЧС Украины по региону.

Спасатели подтвердили агентству "Интерфакс-Украина" факт возгорания многоэтажного корпуса Запорожской областной инфекционной больницы, отметив, что, по предварительным данным, в результате пожара погибли три человека.

Ведется эвакуация пациентов медучреждения, добавили в ведомстве.

Украина Запорожье

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