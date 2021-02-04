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Грузия откажет в субсидировании ресторанам за нарушение ограничений по COVID-19

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Любые организации и предприятия, нарушающие установленные правительством правила по ограничению деятельности в связи с распространением коронавирусной инфекции, кроме штрафных санкций не смогут получать установленные государственные субсидии, заявил в четверг на заседании правительства премьер-министр Гиоргий Гахария.

"Правительство в настоящее время субсидирует 80% суммы начисляемой за проценты взятых банковских кредитов организациями, остановленными во время пандемии. К нам за этой помощью обратились примерно две тысячи владельцев ресторанов, но технические условия удовлетворили лишь 420 ресторанов. Сегодня приняли решение о смягчении этих технических условий для всех обратившихся за субсидией организаций", - сказал Гахария. Он отметил, что смягчение этих технических условий коснется не только ресторанов, но и спортивных объектов, частных детских садов.

На этой неделе несколько десятков владельцев ресторанов в Грузии заявили, что в знак протеста против введенных правительством ограничений возобновят деятельность своих заведений 6 февраля. Между тем, как заявил журналистам начальник инспекции труда Бека Перадзе, в ближайшие часы состоится его встреча с владельцами ресторанов и вопрос будет урегулирован без проведения акций протеста.

По решению, приятому правительством в четверг, все рестораны в Грузии смогут возобновить работу на открытых пространствах с 15 февраля.

Между тем в стране продолжают снимать ограничения, введенные в связи с пандемией. Так, с понедельника 8 февраля по всей территории Грузии будет работать муниципальный транспорт, в том числе метро в Тбилиси, сообщил Гахария. "Также с 8 февраля будут открыты все вещевые рынки. С 15 февраля будет возобновлен учебный процесс в классных комнатах, а также начнут работы на открытых пространствах объекты питания, в том числе рестораны", - сказал Гахария.

Он объяснил, что принятые правительством решения связаны с улучшением эпидемиологической обстановки.

Однако в Грузии по-прежнему до 1 марта будет действовать "комендантский час" с 21:00 до 5:00, а также не будет работать междугородний транспорт.

Грузия

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