Ереван сообщил о возможных поставках "Спутник V" в страну в марте

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Первая партия российской вакцины "Спутник V" от коронавирусной инфекции COVID-19 может быть поставлена в Армению в начале марта, заявила заместитель директора Национального центра контроля и профилактики заболеваний Минздрава республики Гаяне Саакян.

"Ведутся активные переговоры для формирования договорных основ. Возможно, что первая партия "Спутник V" будет поставлена в начале марта", - сказала Саакян в интервью Общественному телевидению Армении.

По ее словам, вакцина "Спутник V" приобретается напрямую у России, и более доступна в ценовом плане.

"Цена одной дозы вакцины составит примерно $10. Вакцина приобретается в рамках госзаказа", - отметила Саакян.

Она сообщила также, что продолжается работа по получению вакцины в рамках инициативы "COVAX FACILITY".

Ранее в четверг министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян заявила журналистам, что переговоры о поставках в Армению российской вакцины "Спутник V" близки к завершению.

"Мы работаем по двум площадкам - это международная площадка переговоров с фармацевтическими компаниями, также ведутся двусторонние переговоры с Россией, которые находятся в завершающей стадии. Завершаем заключение договора и скоро будут осуществлены поставки вакцины "Спутник V", - сказала Аванесян журналистам после заседания правительства Армении в четверг.

По ее словам, стоимость и объемы поставок будет названы после подписания соглашения.

Аванесян отметила, что вакцинация в Армении будет добровольной.

20 января Минздрав Армении сообщил, что на заседании специализированной комиссии в рамках механизма COVAX обсуждалась возможность приобретения вакцины компании AstraZeneca. "Принято решение о приобретении вакцины для 3% населения, учитывая доступную цену и поставку в марте 2021 года", - сообщила пресс-служба министерства.

1 февраля вакцина "Спутник V" была зарегистрирована в Армении. В минувшую среду Минздрав Армении сообщил о переговорах с Россией по приобретению этой вакцины.