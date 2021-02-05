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Панама попросила РФ о поставке 3 млн доз вакцины "Спутник V"

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Панама запросила у России 3 млн доз вакцины против COVID-19 "Спутник V", рассчитывает получить их в марте, сообщили агентству EFE панамские официальные источники.

По данным агентства, соответствующий запрос министр здравоохранения Панамы Луис Франсиско Сукре направил директору Российского фонда прямых инвестиций Кириллу Дмитриеву.

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"В попытке взять ситуацию под контроль правительство Панамы хотело бы запросить у вас 3 млн доз российской вакцины "Спутник V" для 1,5 млн человек и надеется получить их в марте 2021 года", - говорится в послании.

Сукре отметил, что ввиду географического положения Панама является одним из важных центров морской, воздушной и сухопутной связи, и поэтому подвержена большему эпидемиологическому риску, нежели другие страны.

По словам министра, "сейчас Панама переживает высокий уровень заражений".

По данным на четверг, в Панаме, где проживает более 4 млн человек, было выявлено 324,5 тыс. случаев заражения COVID-19, из которых 1,1 тыс. - за последние часы. Всего в стране от последствий заражения скончались 5,4 тыс. человек, 23 - за минувшие сутки.

Панама Спутник V коронавирус

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