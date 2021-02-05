Панама попросила РФ о поставке 3 млн доз вакцины "Спутник V"

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Панама запросила у России 3 млн доз вакцины против COVID-19 "Спутник V", рассчитывает получить их в марте, сообщили агентству EFE панамские официальные источники.

По данным агентства, соответствующий запрос министр здравоохранения Панамы Луис Франсиско Сукре направил директору Российского фонда прямых инвестиций Кириллу Дмитриеву.

"В попытке взять ситуацию под контроль правительство Панамы хотело бы запросить у вас 3 млн доз российской вакцины "Спутник V" для 1,5 млн человек и надеется получить их в марте 2021 года", - говорится в послании.

Сукре отметил, что ввиду географического положения Панама является одним из важных центров морской, воздушной и сухопутной связи, и поэтому подвержена большему эпидемиологическому риску, нежели другие страны.

По словам министра, "сейчас Панама переживает высокий уровень заражений".

По данным на четверг, в Панаме, где проживает более 4 млн человек, было выявлено 324,5 тыс. случаев заражения COVID-19, из которых 1,1 тыс. - за последние часы. Всего в стране от последствий заражения скончались 5,4 тыс. человек, 23 - за минувшие сутки.