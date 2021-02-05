ЕС в политике Байдена: в ту же реку дважды не вступить

Завотделом европейских исследований ИМЭМО Надежда Арбатова рассказала о евро-атлантических отношениях на современном этапе

Надежда Арбатова Фото из личного архива

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в своей речи, посвященной внешней политике, в частности заявил о желании вновь наладить хорошие отношения с союзниками США, в том числе и со странами Европы. Однако он не уточнил, что будет менять в политике его предшественника в отношениях со Старым светом. О евро-атлантических отношениях на современном этапе наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов беседует с заведующей отделом европейских политических исследований ИМЭМО РАН имени Е.М.Примакова доктором политических наук Надеждой Арбатовой.

- Отношения США со странами Европы в последние годы резко осложнились. Трамп не только не скрывал этого, но даже демонстрировал и в своих речах, и во время встреч на высшем уровне с европейскими лидерами свое пренебрежительное отношение к союзникам.

- Действительно, в Европе и мире в целом сложилось впечатление, что непоправимый ущерб евро-атлантическим отношениям был нанесен именно президентом Дональдом Трампом. Он был груб в выражениях и поведении по отношению к европейским политическим лидерам, он поддерживал брекзит и суверенистов в ЕС, он перечеркнул проект трансатлантической торговли и инвестиций, который вынашивал Барак Обама, ввел тарифы на импорт стали и алюминия из Европы и шантажировал европейский бизнес, сотрудничающий с Ираном и Россией, санкциями. Трамп c пренебрежением относился к европейским ценностям – борьбе с изменениями климата, правам человека, помощи странам Африки в целях развития и т.д. Список претензий европейцев к Трампу можно продолжать и дальше.

- Байден может это исправить?

- Вполне понятно, что победа Джо Байдена приветствовалась практически всеми в Европейском союзе. С победой демократа Байдена в Европе появилась надежда на четыре спокойных года в евроатлантических отношениях и восстановление того, что было разрушено Трампом, прежде всего, возрождение "единого фронта демократических государств" перед лицом внешних вызовов. Не вызывает сомнений, что в лучшую сторону изменится и тон, и форма американской дипломатии, что всегда приятно для партнеров.

Вместе с тем, в Европе прекрасно понимают, что не нужно питать избыточные надежды на кардинальные сдвиги в отношениях ЕС и США, как не нужно и ожидать возврата к status quo ante. И не только потому, что Байдену придется заниматься в первую очередь наследием трампизма у себя дома, а потому, что изменения в евро-атлантических отношениях имеют более глубокие корни, чем антиевропизм Трампа. Даже Барак Обама, самый проевропейский президент США после Клинтона, не вернул трансатлантические отношения в первородное состояние, потому что status quo ante относится к эпохе холодной войны и полной зависимости Западной Европы от американского союзника в сфере безопасности.

- Значит вернуть старые евро-атлантические отношения невозможно, а построить новые?

- Альянс Европа - США в том виде, в каком его знали, сегодня не существует. С окончанием биполярности союзнические отношения в НАТО погрузились сразу в три кризиса: кризис общности интересов, кризис идентичности и финансовый кризис, связанный с расходами на оборону. В контексте смещения акцента в политике США с Евроатлантического региона на Азиатско-Тихоокеанский регион обнажились объективные противоречия в представлениях союзников об угрозах, как и возросла роль самих европейцев в обеспечении безопасности Большой Европы. Дональд Трамп с простодушием и прямолинейностью, присущими политическим неофитам, лишь довел существующие разногласия с европейскими союзниками до предела натяжения.

Представляется, что Байден хорошо понимает то, что нельзя вступить в одну реку дважды, и постарается не воскрешать разрушенное, а построить новые отношения с Европейским союзом. По мнению некоторых европейских аналитиков, идея состоит в том, чтобы оживить трансатлантическое партнерство, сотрудничая по всем азимутам: от борьбы с киберпреступностью и формирования нормативной цифровой среды до проверки чувствительных иностранных инвестиций и борьбы с вырубкой лесов. Саммит ЕС-США в первой половине 2021 года может стать моментом для запуска новой трансатлантической повестки дня. Однако в том, что касается интересов безопасности Европейского союза, ни Байден, ни кто другой уже не изменит стремление ЕС к стратегической автономии. Этот процесс будет определять и эволюцию союзнических отношений в НАТО в сторону так называемого функционального партнерства. При сохранении неизбежных противоречий между союзниками (вокруг Китая, России, Ирана и др.) им удастся определять сферы функционального или ограниченного сотрудничества. В соответствии с этим сценарием НАТО все больше будет превращаться в Союз a la carte.