Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:06Заразились
на 05.02В России 3 934 606+16 688В мире 104 857 988+466 120

МУС предупредил о расследовании действий израильских военных в Газе

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Международный уголовный суд (МУС) в пятницу постановил, что его юрисдикция распространяется на сектор Газа и Западный берег реки Иордан, а значит он может начать расследование о возможных военных преступлениях израильских военных на этих территориях.

"Сегодня, 5 февраля 2021 года, первая палата предварительного производства Международного уголовного суда решила большинством голосов, что территориальная юрисдикция суда распространяется на ситуацию в Палестине, участнице Римского статута МУС, и распространяется на территории, оккупированные Израилем с 1967 года, в частности, сектор Газа и Западный берег", – говорится в сообщении суда.

По данным Associated press, прокурор МУС Фату Бенсуда в 2019 году заявляла, что есть "разумные основания" для начала расследования действий израильских военных в секторе Газа и на Западном берегу. Но она попросила суд установить, есть ли у него территориальная юрисдикция для этого.

Палестинцы присоединились к Международному уголовному суду в 2015 году. Они настаивают на расследовании. Израиль не входит в МУС и утверждает, что у суда нет юрисдикции для рассмотрения подобных вопросов.

В 1967 году в результате Шестидневной войны Израиль получил контроль над Синайским полуостровом, сектором Газа, Западным берегом, Восточным Иерусалимом и Голанскими высотами.

МУС Израиль сектор Газа

Новости по теме

Новости

МИД Польши предупредил о последствиях высылки польского дипломата

Резонанс дела Навального пока не изменил отношения ФРГ к "Северному потоку 2"

Дипломатов из Швеции, Польши и ФРГ вышлют из РФ после акций за Навального

Экономический кризис

American Airlines может отправить тысячи сотрудников в неоплачиваемый отпуск

American Airlines может отправить тысячи сотрудников в неоплачиваемый отпуск

Robinhood отменила ограничения торговли акциями GameStop и AMC

Robinhood отменила ограничения торговли акциями GameStop и AMC

Пока ни одна страна ЕС не внесла предложений о санкциях за Навального

В Белоруссии осудили 3 сотрудников завода, заблокировавших его работу

В Белоруссии осудили 3 сотрудников завода, заблокировавших его работу

Венгрия может начать вакцинацию "Спутником V" на следующей неделе

Пандемия коронавируса

Число случаев COVID в мире превысило 104,8 млн, число жертв - 2,28 млн

Что случилось этой ночью: пятница, 5 февраля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');