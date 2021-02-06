МУС предупредил о расследовании действий израильских военных в Газе

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Международный уголовный суд (МУС) в пятницу постановил, что его юрисдикция распространяется на сектор Газа и Западный берег реки Иордан, а значит он может начать расследование о возможных военных преступлениях израильских военных на этих территориях.

"Сегодня, 5 февраля 2021 года, первая палата предварительного производства Международного уголовного суда решила большинством голосов, что территориальная юрисдикция суда распространяется на ситуацию в Палестине, участнице Римского статута МУС, и распространяется на территории, оккупированные Израилем с 1967 года, в частности, сектор Газа и Западный берег", – говорится в сообщении суда.

По данным Associated press, прокурор МУС Фату Бенсуда в 2019 году заявляла, что есть "разумные основания" для начала расследования действий израильских военных в секторе Газа и на Западном берегу. Но она попросила суд установить, есть ли у него территориальная юрисдикция для этого.

Палестинцы присоединились к Международному уголовному суду в 2015 году. Они настаивают на расследовании. Израиль не входит в МУС и утверждает, что у суда нет юрисдикции для рассмотрения подобных вопросов.

В 1967 году в результате Шестидневной войны Израиль получил контроль над Синайским полуостровом, сектором Газа, Западным берегом, Восточным Иерусалимом и Голанскими высотами.