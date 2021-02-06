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Павел Дуров встретился с наследным принцем Дубая

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров встретился с наследным принцем Дубая шейхом Хамданом бин Мохаммедом бин Рашидом аль-Мактумом. Об этом сообщается на сайте пресс-службы правительства эмирата.

"Способность Дубая создавать благотворные условия для роста технологически стартапов подтверждается тем, что самые интересные и успешные компании в цифровой среде, включая Telegram, предпочитают управлять бизнесом отсюда", - заявил шейх во время встречи. Его цитирует пресс-служба.

Между тем Дуров поблагодарил его за создание в эмирате особых экосистемы и инфраструктуры, а также ориентированное на развитие бизнеса законодательство. Другие подробности беседы Дурова с шейхом не раскрываются.

В Дубае расположена штаб-квартира Telegram.

Дубай Павел Дуров

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