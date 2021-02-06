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Украина сообщила о гибели двух своих военнослужащих в Донбассе

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Двое украинских военнослужащих погибли, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве в районе Марьинки в Донбассе, еще один пострадавший госпитализирован, сообщается в фейсбуке штаба операции объединенных сил.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.

Кроме того, штаб информирует об огнестрельном ранении еще одного украинского военнослужащего возле поселка Пески.

О случившемся сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

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