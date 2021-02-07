В Египте освободили журналиста Al Jazeera после четырех лет под стражей

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Телеканал Al Jazeera сообщил об освобождении властями Египта своего журналиста Махмуда Хусейна, который провел под стражей более четырех лет без суда и предъявления обвинения. Все это время Хусейн, который является гражданином Египта, находился под предварительным заключением.

Журналиста задержали в Каире в декабре 2016 года, куда он приехал на каникулы к семье. По сообщению Al Jazeera, Хусейна допрашивали более 15 часов без адвоката, после чего отпустили, но спустя несколько дней задержали снова. Египетские власти публично обвинили его "в распространении ложных новостей и получении денежных средств от иностранных властей с целью опорочить репутацию государства", но официально ему не было предъявлено обвинений. Хусейн и Al Jazeera отвергали обвинения.

Телеканал указывает, что срок задержания журналиста продлевался более десяти раз, что противоречит как египетским, так и международным правовым нормам.

В мае 2019 года Хусейна перевели из каирской тюрьмы в камеру предварительного заключения в Гизе в рамках подготовки к его освобождению в соответствии с "мерами предосторожности", которые предполагали ограничения на передвижение, однако в последний момент власти отменили решение и объявили, что против Хусейна начато новое расследование.

Al Jazeera развернула широкую общественную кампанию в поддержку своего журналиста. В субботу Хусейна освободили из-под стражи. Власти Египта его освобождение никак не комментировали.