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Греция продлила разрешение на въезд россиян по квоте до 22 февраля

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Власти Греции продлили разрешение на въезд 500 граждан РФ в неделю до 22 февраля, также теперь всем прибывающим из-за рубежа предстоит неделю соблюдать карантин, сообщает газета Greek City Times.

"Управление гражданской авиации Греции опубликовало обновленные правила въезда в страну для иностранцев и граждан республики. Все правила вступают в силу 8 февраля и будут действовать до 22 февраля. Согласно правилам, граждане РФ могут осуществлять въезд по квоте 500 человек в неделю. Кроме того, введен семидневный карантин для всех прибывающих из-за рубежа. По результатам выборочного тестирования на ковид он может быть продлен до двух недель", - пишет издание.

Как отмечает газета, для въезда гражданам РФ потребуется отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не ранее, чем за 72 часа до вылета и ваучер на размещение в гостинице. Справка с результатами должна быть на английском языке с указанием номера паспорта гражданина.

Граждане РФ могут въехать в Грецию только через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона.

Кроме того, все путешественники обязаны за день до прибытия заполнить анкету PLF (Passenger Locator Form) на сайте travel.gov.gr. По ней будут отслеживать прибывающих пассажиров и отбирать их для выборочного тестирования на коронавирус.

Россия возобновила авиасообщение с Грецией 8 февраля, рейсы выполняются по маршруту Москва-Афины два раза в неделю.

Греция РФ

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