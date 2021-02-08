США объявили о решении вернуться в СПЧ ООН в качестве наблюдателя

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Вашингтон вернется в Совет по правам человека ООН в качестве наблюдателя, говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

"В ближайшее время США возобновят сотрудничество с Советом в качестве наблюдателя", - отмечается в заявлении, распространенном в понедельник.

В нем указывается, что соответствующее распоряжение дал президент США Джо Байден.

По словам Блинкена, у США "в этом качестве будет возможность выступать в Совете, участвовать в переговорах и сотрудничать с другими (странами - ИФ) для представления резолюций".

"Мы признаем, что Совет по правам человека – это орган, имеющий недостатки, который нуждается в реформировании своей повестки, состава и направления внимания", - отмечает госсекретарь США.

При этом, как он отметил, выход США в 2018 году из этого органа "никак не поспособствовал значимым изменениям, а, напротив, создал вакуум американского лидерства, которым страны с авторитарным подходом воспользовались в своих интересах".

США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека в 2018 году из-за чрезмерного, на взгляд администрации Дональда Трампа, внимания к Израилю. Кроме того, Вашингтон выступал против членства в Совете ряда стран: это Китай, Куба, Венесуэла. Западные страны обвиняют их в нарушениях прав человека.