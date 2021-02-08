Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:06Заразились
на 08.02В России 3 983 197+15 916В мире 106 160 999+396 269

США объявили о решении вернуться в СПЧ ООН в качестве наблюдателя

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Вашингтон вернется в Совет по правам человека ООН в качестве наблюдателя, говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

"В ближайшее время США возобновят сотрудничество с Советом в качестве наблюдателя", - отмечается в заявлении, распространенном в понедельник.

В нем указывается, что соответствующее распоряжение дал президент США Джо Байден.

По словам Блинкена, у США "в этом качестве будет возможность выступать в Совете, участвовать в переговорах и сотрудничать с другими (странами - ИФ) для представления резолюций".

"Мы признаем, что Совет по правам человека – это орган, имеющий недостатки, который нуждается в реформировании своей повестки, состава и направления внимания", - отмечает госсекретарь США.

При этом, как он отметил, выход США в 2018 году из этого органа "никак не поспособствовал значимым изменениям, а, напротив, создал вакуум американского лидерства, которым страны с авторитарным подходом воспользовались в своих интересах".

США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека в 2018 году из-за чрезмерного, на взгляд администрации Дональда Трампа, внимания к Израилю. Кроме того, Вашингтон выступал против членства в Совете ряда стран: это Китай, Куба, Венесуэла. Западные страны обвиняют их в нарушениях прав человека.

США СПЧ ООН

Новости

В Латвии запретили телеканал "Россия-РТР"

В Латвии запретили телеканал "Россия-РТР"

Зеленский усомнился в эффективности вакцины "Спутник V"

Пандемия коронавируса

Ученые заявили, что изменение климата могло привести к пандемии COVID

Ученые заявили, что изменение климата могло привести к пандемии COVID
Пандемия коронавируса

В КНР впервые за почти 2 месяца не выявлено новых "внутренних" случаев COVID

Что случилось этой ночью: понедельник, 8 февраля

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 106 млн

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 106 млн

ЮАР приостановила вакцинацию AstraZeneca из-за ее низкой эффективности

Скончался экс-госсекретарь США Шульц

В Белоруссии насчитали 873 задержанных в январе по политическим мотивам

В Белоруссии насчитали 873 задержанных в январе по политическим мотивам

В Индии прорыв ледника и наводнение привели к многочисленным жертвам

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');