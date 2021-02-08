Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:55Заразились
на 08.02В России 3 983 197+15 916В мире 106 160 999+396 269

Мужчина погиб под колёсами электрички около платформы МЖД "Лось"

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Мужчина погиб в районе железнодорожной платформы "Лось" Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД), попав под колёса электрички.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЦФО, по предварительной информации, мужчина 1997 года рождения переходил ж/д пути в неустановленном месте.

На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Москва МЖД

Новости

Что произошло за день: понедельник, 8 февраля

Берлин, Варшава и Стокгольм ответили на высылку своих дипломатов из РФ

Берлин, Варшава и Стокгольм ответили на высылку своих дипломатов из РФ
Навальный попал в больницу

МИД сообщил об отказе Берлина допросить соратницу Навального Марию Певчих

В СНБО Украины исключили отмену решения о запрете трех телеканалов

В СНБО Украины исключили отмену решения о запрете трех телеканалов

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

В Латвии запретили телеканал "Россия-РТР"

В Латвии запретили телеканал "Россия-РТР"

Зеленский усомнился в эффективности вакцины "Спутник V"

Пандемия коронавируса

Ученые заявили, что изменение климата могло привести к пандемии COVID

Ученые заявили, что изменение климата могло привести к пандемии COVID
Пандемия коронавируса

В КНР впервые за почти 2 месяца не выявлено новых "внутренних" случаев COVID

Что случилось этой ночью: понедельник, 8 февраля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');