Мужчина погиб под колёсами электрички около платформы МЖД "Лось"
Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Мужчина погиб в районе железнодорожной платформы "Лось" Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД), попав под колёса электрички.
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЦФО, по предварительной информации, мужчина 1997 года рождения переходил ж/д пути в неустановленном месте.
На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Устанавливаются обстоятельства случившегося.