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Международный суд ООН рассмотрит дело о крушении MH-17 не раньше 2023 года

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Международный суд ООН завершит рассмотрение дела о крушении лайнера рейса MH-17 "Малазийских авиалиний" не раньше 2023 года, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"По состоянию на сегодня мы имеем предварительный календарь всех процедур в Международном суде ООН, которые должны завершиться финальным решением, по меньшей мере, до конца 2023 года", - сказал Енин в эфире телеканала "Украина 24" в понедельник.

По словам замглавы МИД Украины, все они направлены на привлечение к ответственности конкретных исполнителей этого преступления.

ООН Украина Малайзия MH-17

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