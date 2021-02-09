Первый арабский космический аппарат успешно вышел на орбиту Марса

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Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Автоматическая межпланетная станция Объединенных Арабских Эмиратов Al Amal ("Надежда") во вторник, преодолев почти 500 млн км, успешно вышла на орбиту Марса, сообщило Космическое агентство страны.

При подлете к Марсу на космическом аппарате были включены двигатели на торможение, работа которых продлилась 27 минут, чтобы замедлить скорость с 121 тыс. км в час до 18 тыс. км в час и войти в зону гравитационного захвата.

Запуск станции был осуществлен 20 июля с помощью японской ракеты-носителя H-IIA с космического центра Танэгасима в Японии.

Аппарат, который будет находиться на эллиптической орбите Марса высотой 40 тыс. км, предназначен для изучения климата и нижних слоев атмосферы планеты, где формируется ее погода. Он оснащен тремя камерами, позволяющими вести наблюдение за атмосферой Марса в видимом, инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах.

Al Amal впервые предоставит полную картину марсианской атмосферы. Его наблюдения позволят создать глобальную карту погоды. Главная задача заключается в том, чтобы выявить силы, определяющие климат Марса. Миссия продлится около двух лет.

Эмираты стали пятой страной в мире, чей аппарат достиг Марса.

Полет первой арабской межпланетной станции к Марсу, миссия которой оценивается в $200 млн, приурочен к 50-летию образования ОАЭ.