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Турция намерена через два года послать к Луне космический аппарат

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Анкара в рамках развития космической отрасли планирует к 2023 году отправить к Луне космический аппарат, который приземлится на ней, заявил во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, представляя Национальную космическую программу.

"Наша главная и самая важная цель по Национальной космической программе это впервые добраться до Луны на 100-ю годовщину основания нашей республики", - приводит его слова издание "Сабах".

"Затем Эрдоган заявил, что Турция намерена в рамках международного сотрудничества построить космодром", - отмечает газета.

Также президент объявил, что финальной целью программы является отправка гражданина Турции в космос.

Кроме этого, Эрдоган упомянул о планах страны запускать новые спутники для военных и гражданских нужд и развивать систему спутниковой навигации, работать над получением при помощи спутников метеорологических данных и над улучшением слежения за космическими объектами с Земли, заниматься развитием космической промышленности и подготовкой кадров для космической отрасли.

Турция Реджеп Тайип Эрдоган

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