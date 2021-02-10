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Иранцы устроили автопробеги в честь годовщины Исламской революции

Иранцы устроили автопробеги в честь годовщины Исламской революции
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Миллионы иранцев празднуют 42-ю годовщину Исламской революции автопробегами на своих автомобилях и мотоциклах из-за пандемии коронавируса, сообщает агентство Mehr.

Такой формат предложили власти, чтобы избежать толп на улицах. Демонстрации с участием машин и мотоциклов проходят на 12 дорогах Тегерана. Многие автомобили украшены слоганами и изображениями основателя Исламской республики аятоллы Хомейни и генерала Касема Сулеймани, погибшего в результате авиаудара ВВС США в Багдаде в прошлом году.

На площади Азади организована торжественная церемония. Несмотря на отсутствие гостей, власти выставили на обозрение баллистические ракеты Корпуса стражей исламской революции. Все речи транслирует государственное телевидение.

Также в этом году иранцы могут поучаствовать в ежегодном митинге, который проводится онлайн. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, выбрать себе слоган и постер.

Исламская революция произошла в Иране в 1979 году. После года забастовок под руководством духовенства шах Мохаммед Реза Пехлеви бежал из страны. Монархия была упразднена, а новую администрацию возглавил аятолла Хомейни.

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