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Совет глав МИД ЕС обсудит "реакцию на российское поведение" 22 февраля

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Главы МИД стран ЕС 22 февраля обсудят реакцию на обхождение российских правоохранительных органов с демонстрантами на акциях протеста, сообщил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

"Я очень сожалею, что Москва не использовала визит (главы европейской дипломатии - ИФ) Жозепа Борреля для того, чтобы, несмотря на все расхождения, искать общие интересы. Вместо этого мы увидели хорошо инсценированное пропагандистское шоу и целенаправленную пропаганду, и это больше, чем просто упущенный шанс. Поэтому на следующем совете министров иностранных дел ЕС 22 февраля мы обсудим реакцию на российское поведение и обхождение с оппозиционерами и мирными демонстрантами", - сказал Маас в среду в бундестаге.

23 и 31 января, а также 2 февраля в российских городах прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которые сопровождались многочисленными задержаниями.

Хайко Маас Германия ЕС

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