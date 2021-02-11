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Звезду "Мандалорца" уволили за высказывания в соцсетях

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Студия Lucasfilm уволила актрису Джину Карано, которая сыграла роль наемницы Кары Дюн в сериале "Мандалорец". Решение связано с ее высказываниями в соцсетях, сообщает телеканал BBC News.

Ранее Карано, говоря о политической ситуации в США, заявила, что ненависть к другим людям из-за политических разногласий не отличается от неприязни на национальной почве. Она также подчеркнула, что Холокосту предшествовало насилие в отношении евреев со стороны их соседей, в том числе детей. Пост уже удален.

Заявление актрисы вызвало резонанс, в сети появились призывы уволить Карано с хэштегом #FireGinaCarano.

Ранее она также оказывалась в центре скандалов из-за своих постов в соцсетях, в том числе, с высказываниями в поддержку бывшего президента США Дональда Трампа.

Джина Карано Мандалорец

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