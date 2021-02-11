Премьер Польши выступил за прекращение проекта "Северный поток 2"

Премьер Польши Матеуш Моравецкий Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Премьер Польши Матеуш Моравецкий в четверг призвал не допустить завершение реализации проекта газопровода "Северный поток 2".

"Газопровод - ход за спиной у Европы. Это - направленный против ЕС проект, который в скором времени могут начать использовать в интересах агрессивной политики России. Газопровод усилит зависимость ЕС (от России - ИФ), наносит удар по экономике и безопасности", - написал он в своем твиттере.

По мнению Моравецкого, "настало время остановить проект".

Днем ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что его страна не намерена "рушить мосты" с Россией.

"Я против, чтобы в этой связи рушить все мосты с Россией", - сказал он в среду, 10 февраля, в бундестаге, говоря о судьбе "Северного потока 2".

По его словам, тот, кто "ставит "Северный поток 2" под вопрос, должен подумать геостратегически, какие это будет иметь последствия". Такие политики, считает Маас, только "сводят друг с другом Россию и Китай".