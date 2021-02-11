Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:56Заразились
на 11.02В России 4 027 748+15 038В мире 107 340 682+435 081

Премьер Польши выступил за прекращение проекта "Северный поток 2"

Премьер Польши выступил за прекращение проекта "Северный поток 2"
Премьер Польши Матеуш Моравецкий
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Премьер Польши Матеуш Моравецкий в четверг призвал не допустить завершение реализации проекта газопровода "Северный поток 2".

"Газопровод - ход за спиной у Европы. Это - направленный против ЕС проект, который в скором времени могут начать использовать в интересах агрессивной политики России. Газопровод усилит зависимость ЕС (от России - ИФ), наносит удар по экономике и безопасности", - написал он в своем твиттере.

По мнению Моравецкого, "настало время остановить проект".

Днем ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что его страна не намерена "рушить мосты" с Россией.

"Я против, чтобы в этой связи рушить все мосты с Россией", - сказал он в среду, 10 февраля, в бундестаге, говоря о судьбе "Северного потока 2".

По его словам, тот, кто "ставит "Северный поток 2" под вопрос, должен подумать геостратегически, какие это будет иметь последствия". Такие политики, считает Маас, только "сводят друг с другом Россию и Китай".

Матеуш Моравецкий Польша Северный поток 2 ЕС

Новости

Лукашенко обусловил уход остановкой протестов и защитой сторонников

Лукашенко допустил возможность фальсификаций на прошлогодних выборах

ЕС начал обсуждать санкции против РФ за ситуацию с Навальным

Организаторы Берлинского кинофестиваля объявили конкурсную программу

Организаторы Берлинского кинофестиваля объявили конкурсную программу

Лукашенко назвал условие для развития Союзного государства

Лукашенко назвал условие для развития Союзного государства

FT узнала о попытке Microsoft купить Pinterest

Разработчик приложений для знакомств Bumble провел IPO на $2,2 млрд

Разработчик приложений для знакомств Bumble провел IPO на $2,2 млрд

"Интер РАО" продало свою долю в проекте АЭС "Аккую" за 1 млрд руб.

"Интер РАО" продало свою долю в проекте АЭС "Аккую" за 1 млрд руб.
Пандемия коронавируса

Латвия закрылась на въезд из-за пандемии

Uber снова зафиксировал убыток в IV квартале

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');