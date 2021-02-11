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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:27Заразились
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Ирландия продлила локдаун из-за коронавируса до апреля

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В Ирландии до апреля продлен режим всеобщей изоляции из-за коронавируса COVID-19, сообщил в четверг премьер-министр страны Микал Мартин.

"Мы ожидаем сохранения усиленных ограничительных мер до Пасхи", - заявил он в эфире канала RTE.

Мартин отметил, что точный план действий на это время еще предстоит определить, но несмотря на это, приоритетом для правительства являются планы возобновления работы учебных заведений.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, в Ирландии за время пандемии выявили более 205 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 3 тысяч человек скончались.

Ирландия коронавирус

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