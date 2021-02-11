В ЕС ждут от Украины закона о нацменьшинствах

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Украине необходимо обеспечить уважение прав национальных меньшинств и начать диалог с их представителями, заявил комиссар Евросоюза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливер Вархеи.

"На встречах я повторил необходимость для Украины обеспечить уважение прав национальных меньшинств и запустить предметный диалог с представителями меньшинств. И это касается закона о национальных меньшинствах, который все еще готовится. Мы ожидаем, что этот закон устранит все открытые проблемы предыдущего законодательства о государственном языке и образовании", – сказал он на пресс-конференции после седьмого заседания Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе в четверг.

Еврокомиссар указал, что в ЕС ожидают, что власти Украины устранят угрозы представителям национальных меньшинств.

В то же время Вархеи указал, что страны-члены ЕС, включая Венгрию, всегда поддерживали Украину, и он не видит никаких злых намерений в действиях Будапешта относительно Украины.