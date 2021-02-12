В Дании и ФРГ задержали 14 человек по подозрению в подготовке к теракту

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции Дании и Германии объявили в пятницу о задержании 14 человек, подозреваемых в подготовке теракта, сообщают европейские СМИ.

В датской разведслужбе отметили, что 13 из них задержали еще на минувших выходных в пригороде Копенгагена. Еще один человек был задержан в Германии.

В ведомстве указали, что задержанных "подозревают в приобретении компонентов для производства взрывных устройства, а также огнестрельного оружия". По данным спецслужбы, подозреваемые планировали теракты.

В прокуратуре ФРГ в свою очередь сообщили, что трое из задержанных - братья, выходцы из Сирии.