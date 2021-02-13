Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 06:04Заразились
на 12.02В России 4 042 837+15 089В мире 107 780 490+439 808

В Казахстане за два дня у двух самолетов Qazaq Air лопнули шасси

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В Казахстане у двух самолетов авиакомпании Qazaq Air лопнуло колесо шасси. В пятницу в Нур-Султане это произошло при взлете, в субботу в Алма-Ате - при посадке.

Пресс-секретарь министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Мадияр Уакпаев сообщил агентству "Интерфакс", что у самолета, прилетевшего в Алма-Ату из Нур-Султана утром 13 февраля, разрушены оба пневматика правой стойки шасси. Пассажиров эвакуировали, никто не пострадал. Самолет остается на взлетно-посадочной полосе, на месте работают инженеры.

Кроме того, накануне произошел еще один авиаинцидент с самолетом компании Qazaq Air.

В минувшую пятницу в 23:20 был прерван взлет воздушного судна сообщением Нур-Султан - Шымкент из-за лопнувшей покрышки переднего шасси. Пробег составил 700 метров, воздушное судно было отбуксировано на стоянку, говорится в сообщении Комитета гражданской авиации, распространенном в субботу.

По данным авиационным инцидентам будут проведены расследования со стороны управления по расследованию авиационных происшествий и инцидентов министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Казахстан Алма-Ата Нур-Султан

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 13 февраля

Пандемия коронавируса

Аргентина получила еще 400 тысяч доз вакцины "Спутник V"

Аргентина получила еще 400 тысяч доз вакцины "Спутник V"
Пандемия коронавируса

Китай отказался передать ВОЗ исходные данные о ранних случаях COVID-19

Оглашен новый состав кабинета министров Италии

Что произошло за день: пятница, 12 февраля

Пандемия коронавируса

ВОЗ сообщила о возможном повторном заражении новым штаммом COVID-19

ВОЗ сообщила о возможном повторном заражении новым штаммом COVID-19

Половина Абхазии из-за аварии на ЛЭП осталась без электричества

В Техасе шесть человек погибли после столкновения 133 машин

В Техасе шесть человек погибли после столкновения 133 машин

В Белоруссии вскоре примут законы по пресечению массовых беспорядков

В МИД Германии не поняли слова Лаврова о готовности разорвать отношения с ЕС

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');