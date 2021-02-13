В Казахстане за два дня у двух самолетов Qazaq Air лопнули шасси

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В Казахстане у двух самолетов авиакомпании Qazaq Air лопнуло колесо шасси. В пятницу в Нур-Султане это произошло при взлете, в субботу в Алма-Ате - при посадке.

Пресс-секретарь министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Мадияр Уакпаев сообщил агентству "Интерфакс", что у самолета, прилетевшего в Алма-Ату из Нур-Султана утром 13 февраля, разрушены оба пневматика правой стойки шасси. Пассажиров эвакуировали, никто не пострадал. Самолет остается на взлетно-посадочной полосе, на месте работают инженеры.

Кроме того, накануне произошел еще один авиаинцидент с самолетом компании Qazaq Air.

В минувшую пятницу в 23:20 был прерван взлет воздушного судна сообщением Нур-Султан - Шымкент из-за лопнувшей покрышки переднего шасси. Пробег составил 700 метров, воздушное судно было отбуксировано на стоянку, говорится в сообщении Комитета гражданской авиации, распространенном в субботу.

По данным авиационным инцидентам будут проведены расследования со стороны управления по расследованию авиационных происшествий и инцидентов министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.