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Житель Теннесси завещал своей собаке $5 млн

Житель Теннесси завещал своей собаке $5 млн
Собака породы бордер-колли. Архивное фото
Фото: Patrick Pleul/picture alliance via Getty Images

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Американский бизнесмен Билл Доррис завещал крупную сумму денег своей любимой собаке - бордер-колли по кличке Лулу. Как сообщает Associated Press, предприниматель из Нэшвилла, штат Теннесси, оставил домашней любимице около $5 млн.

Согласно завещанию, деньги должны быть переведены в траст на имя Лулу.

Присматривать за 8-летней собакой будет подруга покойного, Марта Бертон. Доррис и раньше часто оставлял ей свою бордер-колли, когда уезжал из города. Ей положена ежемесячное вознаграждение по уходу за Лулу.

Бертон рассказала, что жены и детей у Дорриса не было, он "просто очень любил свою собаку".

Женщина сомневается, что они с Лулу успеют потратить всю завещанную сумму, но она пошутила, что она и собака постараются это сделать.

AP отмечается, что покойному Доррису также принадлежал участок земли возле автострады, на которой находится памятник генералу армии кофедератов Натаниэлю Бедфорду Форресту. Судьба этого участка и памятника будет решаться в суде по наследству.

США Теннесси

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