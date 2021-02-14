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Белорусская милиция задержала лыжников за организацию митинга

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Девятнадцать человек задержаны возле электрической подстанции в деревне Лешно (Молодечненский район Минской области) за несанкционированный митинг, сообщили в МВД Белоруссии.

В ведомстве пояснили, что группа людей под видом катания на лыжах устроила несанкционированный митинг с использованием бело-красно-белой символики, которая используется оппозицией. Активные участники мероприятия, 11 женщин и 8 мужчин, задержаны и доставлены для разбирательства в райотдел, говорится в сообщении в телеграм-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой.

У задержанных нашли флаги и растяжки, баллончик с краской красного цвета, дымовую шашку, бело-красно-белые зонтики, заявили в МВД.

Сообщение о том, что возле подстанции в деревне Лешно собрались люди, в Молодечненский РОВД поступило из филиала РУП "Минскэнерго". Заявители не исключали вероятность повреждения посторонними предметами высоковольтных ЛЭП, отметили в МВД.

Кроме того, по данным не зарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна", задержания в воскресенье произошли в Солигорске, в парке Четырёх стихий.

Белоруссия

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