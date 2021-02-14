Военно-Грузинскую дорогу закрыли для большегрузов из-за непогоды

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Движение на участке Гудаури - Коби (Крестовый перевал) международной автомагистрали Мцхета - Степанцминда - Ларс (Военно-Грузинская дорога), ведущей в направлении России, запрещено для большегрузного транспорта, сообщает в воскресенье вечером департамент автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии.

Как сказали в ведомстве, этот участок закрыли для машин с прицепами и полуприцепами из-за снега и гололеда. По его данным, для остальных видов транспорта движение свободно.

При этом отмечается, что на участке Гудаури - Коби автомобили должны двигаться в безостановочном режиме и только через лавиннозащитные тоннели. Перемещение в этом режиме осуществляется под надзором патрульной полиции, предупредил департамент.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.