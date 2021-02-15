Внезапные учения ВВС начались на севере Израиля

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - О проведении внезапных учений объявлено в ВВС Израиля, информирует в понедельник газета Jerusalem Post со ссылкой на армейскую пресс-службу.

В ходе этих учений отрабатываются действия боевой авиации по поддержанию превосходства в небе, нанесению ударов и сбору разведданных на северных границах Израиля.

Армия обороны Израиля предупреждает, что в связи с проведением учений самолеты и вертолеты израильских ВВС будут осуществлять больше полетов, а на севере страны могут быть слышны разрывы снарядов.

Учения продлятся до среды, 17 февраля.