Победу на выборах в Каталонии одержали сторонники единства с Испанией

Большинство осталось за блоком националистов

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Каталонские социалисты одержали победу на состоявшихся в воскресенье досрочных выборах в местный парламент. Однако им и другим партиям, выступающим за единое испанское государство, не удалось одолеть сторонников независимости, сообщает в понедельник испанская телерадиокомпания RTVE.

За Социалистическую партию Каталонии отдали голоса 23% избирателей, они получают 33 места. Всего сторонникам территориальной целостности удалось обеспечить себе 61 мандат в новом составе парламента.

В то же время трем партиям, объединяющим сторонников независимости региона - "Левым республиканцам", "Вместе за Каталонию" и "Кандидатуре народного единства" удалось получить 74 мандата.

Лидер социалистов, бывший министр здравоохранения Сальвадор Илья заявил, что выдвинет кандидатуру на пост главы правительства, однако наблюдатели отмечают, что при имеющейся расстановке сил добиться утверждения ему будет очень сложно. Оппонентом Ильи выступит Пере Арагонес ("Левые республиканцы").

Наблюдатели также отмечают, что впервые в региональный парламент прошла крайне правая партия VOX, она вышла на четвертое место и получила 11 мест.

Решение о проведении досрочных выборов было принято после того, как в сентябре Верховный суд Испании поддержал решение суда нижестоящей инстанции, запрещающее прежнему главе женералитета Каталонии Киму Торре занимать государственные должности в течение полутора лет.

"Он неоднократно и упрямо нарушал распоряжения Центральной избирательной комиссии устранить определенные символы с общественных зданий, принадлежащих женералитету (региональному правительству) в ходе избирательного процесса", - говорится в решении суда. Оно было принято единогласно.

Таким образом, по решению суда, Торра должен был покинуть пост главы женералитата, а региональный парламент должен был выбрать ему замену, однако депутаты так этого и не сделали.