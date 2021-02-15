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Гендиректор австралийского оператора казино Crown Resorts уволится после проверки

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Гендиректор австралийского оператора казино Crown Resorts Кен Бартон ушел в отставку через несколько дней после завершения правительственного расследования, по итогам которого компания не сможет получить лицензию на управление казино в Сиднее. Об отставке Бартона сообщила сама компания, передает Dow Jones.

Расследование проводил регулятор игровой индустрии в штате Новый Южный Уэльс. Он выяснил, что Crown пренебрегала благополучием сотрудников в Китае, стремясь привлечь приносящих прибыль азартных игроков, несмотря на ограничения в стране.

Кроме того, по данным проверяющих, банковские счета подразделений Crown использовались для отмывания денег и что оператор казино поддерживал контакты с организаторами джанкет-туров (туров с посещением казино), несмотря на опасения, что подобные фирмы могут быть связаны с организованной преступностью.

Председатель совета директоров компании Хелен Кунан возглавит Crown Resorts на тот период, пока совет не найдет нового гендиректора.

По итогам расследования компанию покинули также несколько членов совета директоров, в том числе связанные с австралийским миллиардером Джеймсом Пэкером, одним из основных акционеров компании. Расследование в том числе касалось влияния Пэкера на компанию, несмотря на то, что он уже длительное время не входит в состав совета директоров.

Несмотря на решение о том, что Crown не разрешат открыть новое VIP-казино в Сиднее, в итогах расследования изложены шаги, за счет которых оператор может восстановить свой статус.

Бартон получит вознаграждение в соответствии с условиями его трудового соглашения и законодательством, говорится в сообщении Crown.

Crown Resorts Австралия Китай Кен Бартон Новый Южный Уэльс Сидней Джеймс Пэкер

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