В Турции задержали 718 человек в ходе антитеррористических операций

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Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел Турции в понедельник объявило о задержании 718 человек в ходе антитеррористических операций против Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает издание Daily Sabah.

Операции проходили в 40 провинциях. В числе задержанных оказались несколько членов Демократической партии народов, которая отстаивает в стране права этнических меньшинств, в частности, курдов.

Рабочая партия Курдистана борется за политические права курдов и создание их автономии в составе Турции. Ее деятельность на территории страны запрещена.