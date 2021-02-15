РФ, США, ЕС и ООН договорились о регулярных встречах по ближневосточному урегулированию

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - МИД РФ сообщил о состоявшейся в понедельник телеконференции спецпредставителей "квартета" международных посредников по ближневосточному урегулированию.

От России во встрече участвовал спецпредставитель министра иностранных дел по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков, от США - заместитель заместителя госсекретаря Хейди Амр, от Евросоюза - спецпредставитель по ближневосточному урегулированию Сюзанна Терстал, от ООН - специальный координатор по Ближнему Востоку Тор Веннесланд.

"С российской стороны была акцентирована важность создания необходимых условий для скорейшего возобновления прямых палестино-израильских переговоров под эгидой "квартета" в целях урегулирования фундаментальных вопросов окончательного статуса на известной международно-правовой основе, предусматривающей создание двух государств - Палестины и Израиля, сосуществующих в мире и безопасности. При этом подчеркивалась недопустимость односторонних шагов, будь то подстрекательство к насилию или расширение поселенческой активности, включая снос палестинских построек на Западном берегу реки Иордан", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Участники условились проводить свои встречи в формате "квартета" на регулярной основе.

МИД РФ также сообщил, что в понедельник состоялся телефонный разговор Сафронкова с Амром, курирующим в Госдепартаменте проблематику ближневосточного урегулирования. В ходе беседы стороны обсудили перспективы взаимодействия Москвы и Вашингтона в области палестино-израильского урегулирования, в том числе в формате ближневосточного "квартета" международных посредников.

В целом, как отмечается, "был констатирован обоюдный настрой на конструктивное сотрудничество в целях продвижения мирного процесса на Ближнем Востоке".