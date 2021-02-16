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Принц Гарри и Меган Маркл расскажут Опре Уинфри о своих планах на будущее

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Принц Гарри и Меган Маркл расскажут о своем решении отказаться от королевских титулов в телевизионном интервью с Опрой Уинфри, которое выйдет в эфир в следующем месяце. Специальный выпуск в прайм-тайм описан американской телевизионной сетью CBS как "интимный разговор". Интервью будет транслироваться 7 марта по американскому телеканалу, сообщается на сайте BBC News.

Эта новость последовала после объявления о том, что королевская чета ожидает второго ребенка.

В анонсе телеканала сообщается, что Меган ответит на вопросы о вступлении в брак, материнстве и том, как она справляется с жизнью под пристальным общественным вниманием. Затем к ней присоединится принц Гарри. Пара расскажет о своем переезде в США в прошлом году и своих планах на будущее.

Решение выступить публично пришло чуть более чем через год после того, как пара объявила, что они решили "отойти" от жизни в качестве старших членов королевской семьи и работать, чтобы стать финансово независимыми. Они выполнили свои последние официальные королевские обязанности в марте прошлого года.

Уинфри является личным другом Меган и присутствовала на свадьбе пары в 2018 году. Неизвестно, сообщили ли Гарри и Меган королевскому двору о своих планах дать интервью. Букингемский дворец отказался от комментариев. Джонни Даймонд, королевский корреспондент Би-би-си, сказал, что английскую прессу ожидает "три недели безумных спекуляций" о содержании интервью.

принц Гарри Меган Маркл

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