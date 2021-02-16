Парагвай намерен получить "Спутник V" для вакцинации медперсонала

Первая партия составит 4000 доз

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Власти Парагвая рассчитывают в четверг получить первую партию российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", сообщил во вторник глава парагвайского Минздрава Хулио Массолени.

"Речь идет о небольшой партии из 4 тыс. доз. Они предназначены, прежде всего, для вакцинации медперсонала, оказавшегося "на передовой" борьбы против вируса. В особенности - речь идет о людях, работающих в палатах интенсивной терапии", - приводит его слова агентство EFE.

EFE отмечает, что в общей сложности Парагвай надеется в недалеком будущем получить 1 млн доз "Спутника V". Кроме того, в стране рассчитывают на поставку и других вакцин - через механизм COVAX.