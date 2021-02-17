Байден предсказал нормализацию ситуации с COVID-19 в США к следующему Рождеству

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден считает, что к следующему Рождеству ситуация с COVID-19 может улучшиться.

Байден, выступая на мероприятии, организованном телеканалом CNN, отметил, что благодаря вакцинам распространение COVID-19 в стране "значительно уменьшится" из-за коллективного иммунитета.

"Так что если это сработает таким образом, (...) то к следующему Рождеству, я думаю, мы будем находиться в совершенно иных обстоятельствах, чем сегодня", - сказал Байден.

"Через год, я думаю, будет значительно меньше людей, которым придется соблюдать социальную дистанцию, носить маску", - добавил он.

Однако, президент США предупредил, что не хочет "ничего здесь обещать."