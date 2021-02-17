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В НАТО заявили, что в отношении РФ нужны стратегии сдерживания, обороны и диалога

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - НАТО необходимо вести диалог с Россией и одновременно сдерживать ее, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Диалог с Россией должен опираться на силу. Поэтому у нас двусторонний подход. Нам нужны сдерживание и оборона, но и диалог )тоже). Даже если мы не будем верить в улучшенные отношения с Москвой, мы должны иметь возможность управлять этими сложными отношениями", - сказал Столтенберг в интервью газете Sueddeutsche Zeitung.

По его словам, необходима "минимизация рисков" и прозрачность.

"Несмотря на все разночтения, диалог с Россией важен", - добавил он.

НАТО Россия Йенс Столтенберг

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