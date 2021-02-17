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Суд в Минске частично разрешил Бабарико жестикулировать

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Суд в Минске отказался выделить экс-главе "Белгазпромбанка", бывшему претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико один день в неделю для общения с адвокатами и разрешил ему жестикулировать при даче показаний.

"Я прошу обеспечить мне один день для общения с адвокатами в рамках изучения судебного процесса", - сказал Бабарико. Он добавил, что в выходные и вечернее время в СИЗО не позволяют встречаться с адвокатами.

Кроме того, Бабарико попросил суд разрешить ему жестикулировать. "В рамках судебного заседания либо в перерывах я использую жестикуляцию для выражения собственных мыслей, я эмоциональный человек. Люди, обеспечивающие охрану, запрещают мне использовать жесты... Прошу... разрешить мне жестикулировать либо на судебном заседании, либо в перерывах" - сказал он.

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"В части предоставления одного дня в неделю для общения с защитниками - оставить без удовлетворения", - огласил решение судебной коллегии судья Игорь Любовицкий.

Что касается второй части ходатайства, то суд постановил удовлетворить его частично - Бабарико разрешили жестикулировать, когда он дает показания.

Кроме того, защита Бабарико просила суд приобщить к материалам дела публикации в некоторых СМИ, в которых адвокаты усмотрели нарушение презумпции невиновности. Они также ходатайствовали о приобщении к материалам шести жалоб, которые направляли в этой связи в генеральную прокуратуру, министерство информации и ответы на них. В итоге суд принял решение приобщить к делу только жалобы и ответы, но не публикации в СМИ.

После рассмотрения ходатайств в суде начали зачитывать обвинение. В нем 340 страниц. Судебное заседание возобновится в четверг.

Выборы и уголовное дело

Бабарико был председателем правления Белгазпромбанка с июля 2000 года до 12 мая 2020 года. Весной 2020 года он решил участвовать в президентских выборах. Когда он собрал необходимое количество подписей в поддержку выдвижения, его задержали и арестовали. ЦИК отказал ему в регистрации кандидатом в президенты.

Экс-глава "Белгазпромбанка" обвиняется в получении взятки в особо крупном размере организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере. Шесть других бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка и заместителей Бабарико обвиняются в получении взяток в особо крупном размере организованной группой. По версии следствия, бывшие заместители Бабарико получали взятки от бизнеса "за выполнение определенных действий и благоприятное решение вопросов по выдаче" кредитов.

Бабарико вменяется также совершение в 2018 году финансовых операций по приобретению двух капитальных строений в Минске в целях легализации средств, полученных преступным путем.

Белоруссия Виктор Бабарико

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