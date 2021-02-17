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Аналитик Citigroup предсказал рынку акций США откат на 10%

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Американскому рынку акций "с большой вероятностью" предстоит откат на 10%, полагает аналитик Citigroup Тобиас Левкович.

"Наша сегодняшняя осторожность связана с несколькими факторами, включая высокие уровни рыночного энтузиазма, растянутые оценки акций и ослабление импульса к пересмотру прогнозов прибыли, - отмечает Левкович. - Поскольку потенциал роста ограничен даже относительно "бычьих" прогнозов, нейтральная позиция является реалистичной".

По прогнозу Citigroup, фондовый индекс S&P 500 к концу текущего года составит 3800 пунктов. В среду значение индекса составляет более 3900 пунктов.

Левкович не видит признаков "мыльного пузыря" на американском фондовом рынке, считая неуместными сравнения с кризисом начала 2000 годов, поскольку экономика США выходит из рецессии, а не входит в нее, при том, что Федеральная резервная система (ФРС) не планирует повышать ставки. Все это позволяет предположить, что серьезная коррекция рынка является маловероятной, говорит он.

"Рынок может отступить на 10-20%, но мы не ожидаем падения на 50% и более", - отметил Левкович.

ФРС США Citigroup

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