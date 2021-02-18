ЕС обновил план действий своей стратегии для региона Балтийского моря

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Евросоюз в среду обновил план действий по своей стратегии для региона Балтийского моря, чтобы стимулировать трансграничное сотрудничество после кризиса COVID-19.

"Пандемия коронавируса показала, что международное сотрудничество важно для решения трансграничных проблем и служит эффективным инструментом для ускоренного и общего восстановления, уверенного экономического и социального развития", - пояснила в своем коммюнике комиссар ЕС по вопросам сплоченности и реформ Элиза Феррейра.

Стратегия ЕС для региона Балтийского моря (СЕСРБМ) - это вторая по величине и самая многообразная макрорегиональная стратегия союза. Она охватывает регион с населением 85 млн, включающий 12 стран: восемь государств-членов ЕС (Данию, Эстонию, Финляндию, Германию, Латвию, Литву, Польшу и Швецию) и четыре страны, не входящие в ЕС (Белоруссию, Исландию, Норвегию и Россию).

Обновленный план направлен на переход к экологическим и цифровым технологиям с максимальным использованием финансового пакета восстановления NextGenerationEU ("Следующее поколение ЕС") и будет соответствовать Целям устойчивого развития ООН.

План действий будет направлять инвестиции в рамках региональной политики ЕС в период 2021-2027 годов, способствовать привлечению молодежи к процессу управления. Создается региональный центр Стратегии ЕС для Балтийского моря, который займется координацией, обменом опытом и знаниями, повышением квалификации.