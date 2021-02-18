Тысячи нацгвардейцев будут охранять Вашингтон, чтобы предотвратить беспорядки

Национальная гвардия США у Капитолия Фото: Brandon Bell / Stringer via Getty Images

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Тысячи бойцов национальной гвардии США останутся в Вашингтоне до середины марта на фоне опасений новых беспорядков и попыток штурма Капитолия 4 марта сторонниками экс-президента Дональда Трампа, сообщил телеканал CNN.

В истории США с 1793 по 1933 год 4 марта был днем президентской инаугурации.

"Некоторые из этих людей (сторонников Трампа - ИФ) выяснили, что, по-видимому, 75 лет назад 4 марта был днем инаугурации президента. Ладно, но почему это важно теперь - Бог знает. Во всяком случае, теперь они думают, что, может быть, они должны собраться снова и штурмовать Капитолий 4 марта ... Это циркулирует в Интернете", - цитирует телеканал заявление председателя Комитета по вооруженным силам Палаты представителей Адама Смита во время слушаний в среду.

Смит добавил, что не обязательно именно 4 марта будут конкретные волнения, но есть опасения по поводу этой даты.

Как сообщил телеканал, помощник министра обороны по национальной обороне и глобальной безопасности Роберт Салесс заявил в среду, что полиция Капитолия обратилась с просьбой оставить в Вашингтоне 4,9 тыс. национальных гвардейцев до 12 марта.

Это количество было определено в соответствии с отведенными национальной гвардии различными миссиями. В частности, предусматривается, что в случае необходимости они окажут помощь силам быстрого реагирования, будут обеспечивать безопасность периметра Капитолия.

Национальная гвардия сыграла важную роль в восстановлении порядка и предотвращения захвата Капитолия сторонниками Трампа 6 января текущего года.