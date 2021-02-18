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На Украине выявили почти на треть больше случаев COVID, чем сутками ранее

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - На Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 6,2 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом, умерли 163 пациентов, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"6237 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано на Украине по состоянию на 18 февраля. В частности, заболели 413 детей и 276 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировали 2222 человек, летальных случаев - 163, выздоровели 5225 человек", - написал министр в фейсбук в четверг утром.

Днем ранее, 17 февраля сообщалось о 4 286 случаях COVID-19, 16 февраля министр сообщал о 3 143 новых случаях инфицирования COVID-19, 15 февраля было зафиксировано 2 332 случаев коронавируса.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга составило 1 287 141 человека, 24 852 заразившихся умерли, выздоровели 1 134 120 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (799), Винницкой (514), Закарпатской (500) и Житомирской (438) областях, а также в Киеве (513).

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