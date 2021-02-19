IBM задумала продать подразделение Watson Health

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Корпорация International Business Machines (IBM) изучает возможность продажи подразделения IBM Watson Health, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Watson Health использует технологии искусственного интеллекта для помощи больницам, страховым компаниям и производителям лекарств в управлении данными. Его годовая выручка, по словам собеседников газеты, составила около $1 млрд, сейчас это не прибыльный актив.

IBM Watson Health включает в себя несколько сегментов: Merge Healthcare, которая специализируется на анализе маммограмм, Phytel, отвечающая за взаимодействие с пациентами, и Truven Health Analytics, которая анализирует комплексные медицинские данные.

IBM рассматривает различные варианты относительно подразделения, в том числе возможность его продажи частной инвестиционной фирме или другому игроку в отрасли, а также слияние бизнеса со специализированной компанией по слияниям и поглощениям (special purpose acquisition company, SPAC).

Пока не ясно, какой может быть сумма сделки.

IBM, рыночная стоимость которой составляет $108 млрд, ранее сообщила, что сосредоточится на наращивании операций в сферах гибридных облачных вычислений и искусственного интеллекта, при этом выходя из ряда не связанных с этими сегментами бизнесов.

Компания в январе отчиталась о снижении прибыли и выручки как по итогам четвертого квартала, так и всего 2020 года, но сообщила, что рассчитывает увеличить выручку в текущем году.

Акции IBM в ходе предварительных торгов в пятницу дорожают на 0,4%.