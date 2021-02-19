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США вновь вступили в Парижское соглашение по климату

США вновь вступили в Парижское соглашение по климату
Фото: АР/ТАСС

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - США в пятницу официально завершили процесс возвращения в Парижское соглашение по климату, сообщают западные СМИ.

По информации СМИ, спецпосланник США по климату Джон Керри примет участие в виртуальных мероприятиях, посвященных возвращению США, что будет включать в себя выступления с американскими послами в Великобритании и Италии, с генсекретарем ООН Антонио Гутерришем и спецпосланником генсека ООН по климату Майклом Блумбергом.

Предыдущий президент США Дональд Трамп в 2017 году объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, что вызвало критику международного сообщества. Парижское соглашение обязывало США к 2025 году сократить выбросы парниковых газов на 26-28% по сравнению с уровнем 2005 года. Трамп счел соглашение невыгодным для США: по его оценке, оно накладывало на его страну куда более жёсткие ограничения, нежели на других, в частности - на Китай.

В миреБайден подписал указ о возвращении США в Парижское соглашение по климатуЧитать подробнее

Однако после инаугурации новый президент США Джо Байден подписал указ, который позволил начать процесс возвращения США в Парижское соглашение по климату.

Парижское соглашение по климату вступило в силу 4 ноября 2016 года после его ратификации 55 сторонами Рамочной конвенции ООН об изменении климата, на долю которых приходится более 55% объема глобальной эмиссии парниковых газов. Россия ратифицировала соглашение в 2019 году.

США

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