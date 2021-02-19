На Аляске медведь-шатун укусил женщину в туалете

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - На Аляске поселившийся в выгребной яме медведь укусил женщину, которая зашла в уборную, сообщает Associated Press.

Женщина по имени Шэннон Стивенс приехала отдохнуть в лесной хижине на озере Чилкут вместе со своим братом. Она почувствовала укус в тот момент, когда зашла в уборную и села.

На крик прибежал брат пострадавшей. Сначала они подумали, что женщину укусила белка, норка или другой мелкий зверек. Но, подняв сидение унитаза, мужчина увидел морду медведя.

Брат и сестра в испуге убежали в хижину и, оказавшись в безопасности, обработали рану. На следующее утро они увидели следы животного вокруг дома, в выгребной яме медведя уже не было.

Биолог департамента дикой природы Аляски Карл Кох заявил, что 2020 год стал рекордным годом по числу заявок о медведях-шатунах в местности Хейнс. Причиной тому могут быть нехватка лосося и плохой урожай ягод, из-за которых животные не успевают нагулять жир для спячки.