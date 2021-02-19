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Байден обвинил Россию в попытке внести раздор между странами Запада

Байден обвинил Россию в попытке внести раздор между странами Запада
Президент США Джо Байден
Фото: Alex Wong/Getty Images

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Россия пытается нарушить единство западных стран, потому что так ей проще достигать своих целей, заявил в пятницу президент США Джо Байден.

"Все знают, что Россия стремится ослабить европейский проект (ЕС - ИФ) и наш союз НАТО... Потому что ей проще запугать отдельные страны, чем вести переговоры с объединенным трансатлантическим сообществом", - сказал он, выступая в онлайн-режиме на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Поэтому Европе и США по-прежнему так важно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. И поэтому российские безответственные хакерские атаки против США, Европы, всего мира - стало важным вопросом, связанным с обеспечением нашей коллективной безопасности", - добавил президент США.

По его мнению, "угрозы, связанные с Россией, отличаются от угроз, исходящих от Китая. Однако все эти угрозы - реальны".

При этом Байден заверил, что не хочет возвращения мира к ситуации, похожей на холодную войну. "Мы хотим, чтобы все могли свободно определять собственный путь развития, не сталкиваясь с угрозами применения силы. Мы не должны вернуться к такому противостоянию между четко определенными блоками, свойственному для холодной войны", - заявил президент США.

США Джо Байден

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