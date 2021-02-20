Российский "Спутник V" прибудет в Мексику в ближайший понедельник

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Российская вакцина от коронавируса "Спутник V", как ожидается, должна поступить в Мексику в ближайший понедельник, сообщил журналистам на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения республики Уго Лопес-Гателль.

Он также информировал, что в субботу ожидается прибытие в страну партии вакцины китайского производства.

Обе партии будут состоять примерно из 200 тыс. доз, Минздрав планирует использовать их в малообеспеченных районах Мехико или его пригородов.

В настоящее время Мексика использует вакцины Pfizer и AstraZeneca.

В пятницу в Мексике зарегистрировано 857 новых связанных с коронавирусом смертельных случаев, с начала пандемии COVID-19 в стране от коронавирусной инфекции скончались 178 тыс. 965 человек, выявлено более 2 млн случаев заражения.